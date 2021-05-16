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مسيرة في مخيم العائدين بحماة نصرة للشعب الفلسطيني

شارك المئات من المواطنين الفلسطينيين في مخيم العائدين في مدينة حماة مساء أمس بمسيرة حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته.

وردد المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المخيم هتافات تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين العزل والمسجد الأقصى والقدس المحتلة مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية داعين المجتمع الدولي للتحرك فوراً لوضع حد لغطرسة الكيان الصهيوني الغاصب إزاء جرائمه بحق فلسطين وأهلها ومقدساتها.

وأكد المشاركون أن الفلسطينيين سينتصرون على عدوهم بوحدتهم وتكاتفهم وثباتهم .