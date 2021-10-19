مسلحون يقتلون 30 شخصاً على الأقل شمالي نيجيريا

قال مكتب حاكم ولاية سوكوتو في شمالي نيجيريا إنّ مسلَّحين قتلوا ما لا يقلّ عن 30 شخصاً في هجوم مسلَّح استمرّ عدة ساعات.



وقال حاكم الولاية، أمينو وزيري تامبووال، في بيان، إنّ الهجوم "بدأ في سوق أسبوعية في جورونيو، أمس الأحد، واستمرّ حتى صباح اليوم الإثنين".



وقال تاجر، يدعى إيلياسو آبا، إنّ "هناك 60 جثة في مستشفى جورونيو العام، وإنّ آخرين أصيبوا وهم يفرّون"، وأضاف أن "المسلَّحين اقتحموا السوق، بينما كانت تعجّ بالمشترين والبائعين. كانوا يطلقون النار علينا عشوائياً بعد أن أحاطوا بالسوق، وراحوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه، ويقتلون الناس". ولفت إلى أنّ المهاجمين تغلَّبوا على الشرطة عندما حاولت التدخّل.



يأتي ذلك بعد مقتل 20 شخصاً على الأقل في الولاية منذ أيام عندما هاجم مسلَّحون سوقاً وأحرقوا سيارات.



وقتل مسلحون في شمالي غربي نيجيريا عشرات الأشخاص، وخطفوا المئات طلباً للفِدى خلال العام المنصرم، وهو أمر يمثّل أزمة أمنية تحاول الحكومة حلّها من خلال العمليات العسكرية وتعزيز قوات الشرطة.



يُذكَر أنّ مناطق سوكوتو تخضع، شأنها شأن ولايات أخرى مجاورة لها في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، لحظر اتصالات في إطار عملية أمنية، من أجل الحيلولة دون إتمام العصابات المسلحة عملياتها.