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مسلحون يقتلون 20 على الأقل في هجوم شمال غربي نيجيريا

قتل 20 شخصا على الأقل، يوم أمس السبت، بولاية سوكوتو النيجيرية، في هجوم مسلحين على سوق، في الوقت الذي تواصل فيه العصابات المسلحة أعمال التخريب في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.
وقال إدريس جبير المستشار الخاص لوزير شؤون الشرطة في سوكوتو إن مسلحين على دراجات نارية أطلقوا النار في أماكن متفرقة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وأضاف لوكالة رويترز "كان عدد المنفذين كبيرا وقتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا بحسب ما رأينا وأحصينا، وأضرموا النيران في تسع سيارات".

من جانبه، أكد متحدث باسم شرطة سوكوتو وقوع الهجوم، لكن لم يتسن له على الفور تحديد عدد القتلى.

وشهد شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي موجة من عمليات خطف أطفال مدارس وقرويين لطلب فدى، مما يؤثر على الحياة اليومية لملايين المواطنين.