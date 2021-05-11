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مسلحون يستهدفون رتلاً تركياً في إدلب.. قتيل وعدد من الجرحى في صفوفه

استهدف مسلحون رتلاً تركياً في إدلب قرب الحدود مع لواء اسكندرون  المحتل، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين.

ونشر الفصيل المسلح الذي يطلق على نفسه اسم “أنصار أبو بكر الصديق” بياناً تبنى من خلاله العملية، معيداً السبب إلى “قيام مدرعة تركية بدهس طفلة سورية”.

 وذكر “المرصد” المعارض أنه تأكد مقتل جندي تركي وإصابة أكثر من 8 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، واعترفت وزارة الدفاع التركية بمقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين بجراح في “هجوم” على قواتها في إدلب.

وتتعرض القوات التركية بين وقت وآخر لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف “الآر بي جي”، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة في المناطق التي تحتلها، حيث تقدم تركيا الدعم للفصائل “الجهادية” في تلك المنطقة، والتي يبدو أنها تشهد خلافات فيما بينها.