مسلحو تركيا يستهدفون خان شيخون بالقذائف والجيش يرد ويرفع جاهزيته تحسباً

قامت المجموعات المسلحة المنتشرة في جبل الزاوية جنوب إدلب باستهداف مدينة خان شيخون بعدد من القذائف الصاروخية اقتصرت أضرارها على المادية.



في وقت ردت مدفعية الجيش العربي السوري على مصادر الإطلاق وذلك بعد تحديد طائرات الاستطلاع الروسية لمواقع تابعة لمسلحي “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعومين من قبل تركيا على محاور كنصفرة وسفوهن والبارة هذه الرمايات.



وبحسب مصدر ميداني أدى رد الجيش إلى تدمير عدة مواقع للمسلحين وسجل مقتل وإصابة عدد منهم.

وأكد المصدر أن المجموعات المسلحة حاولت خلال الأيام القليلة الماضية مهاجمة مواقع تابعة للجيش السوري جنوب إدلب وتم التعامل معهم عبر ضربات استباقية من قبل سلاحي المدفعية والصاروخية وإفشال عدة محاولات تسلل على محاور بنين والرويحة والفطيرة جنوب إدلب.



وتابع المصدر أن وحدات الجيش السوري رفعت جاهزيتها منذ أسابيع على محاور سهل الغاب في ريف حماة وجنوب إدلب تحسباً لأي طارئ قد تشهدها هذه الجبهات.





باسل شرتوح