مسلحو الاحتلال التركي يستولون على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الحسكة

في ظل الانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها استولت تلك المجموعات يوم أمس على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.



واستولت ما تسمى بـ “فرقة الحمزات” التابعة لقوات الاحتلال التركي بقوة السلاح على مئات الهكتارات في قرى الدويرى ومساجد وتل البرم وطينة والحردانة في ريف منطقة رأس العين.



وتسيد حالة من السخط لدى المواطنين في القرى المحتلة في منطقة رأس العين جراء الممارسات الإجرامية بحقهم من قبل المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي الذين عمدوا إلى منع المزارعين من الدخول إلى أراضيهم بعد زراعتها ونهب محاصيلها الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفقر والجوع بين أهالي المنطقة.



ولا تقتصر انتهاكات الاحتلال التركي في مناطق شمال سورية على ذلك حيث استشهد مدنيان في الثاني من الشهر الجاري برصاص قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي في ظل تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في تلك المناطق.



ويؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال تلك الانتهاكات إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلالها.