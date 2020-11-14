مسلحو الاحتلال التركي يستولون على المزيد من الأراضي الزراعية في شمال الحسكة

في ظل الانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها استولت الأخيرة يوم أمس على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، لشق طرق خاصة بها.



حيث ذكرت إن قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها “قامت بفتح طريق يتجاوز عرضه 8 أمتار ويمتد من نقاط عسكرية للاحتلال التركي في قرية باب الفرج في ريف رأس العين الشرقي وصولاً إلى نقاط أخرى في مدينة رأس العين بمحاذاة الجدار الاسمنتي الفاصل بين الحدود السورية والتركية حيث وصل الطريق حتى الآن إلى الجهة المقابلة لقرية علوك شرق رأس العين”.



وأشارت الوكالة إلى حالة الاستياء والرفض بين الأهالي لهذه الانتهاكات بحقهم من قبل الاحتلال التركي ومسلحيه.



وفي العاشر من الشهر الجاري استولت ما تسمى بـ “فرقة الحمزات” التابعة لقوات الاحتلال التركي بقوة السلاح على مئات الهكتارات في قرى الدويرى ومساجد وتل البرم وطينة والحردانة في ريف منطقة رأس العين.



وفي العاشر من الشهر الفائت استولى ما يسمى بـ “فصيل السلطان مراد” على جميع منازل قرية نداس لإسكان عائلاتهم وتخزين مسروقاتهم من القرى القريبة منها.



ويؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال تلك الانتهاكات إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلالها.