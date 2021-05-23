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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

قالت وسائل إعلام فلسطينية إنّ مستوطنين إسرائيليين اقتحموا صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في القدس مجدداً، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وكثفت قوات الاحتلال والقوات الخاصة من تواجدها على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه ونصبت الحواجز الحديدة منذ ساعات الفجر الأولى، حيث قامت بالاعتداء على الشباب الفلسطيني ومنعهم من الوصول إلى داخل الأقصى.

وبحسب فيديو متداول، بدأ اقتحام المجموعة الأولى والمكونة من 25 مستوطناً لساحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال داخل ساحات الأقصى وعلى أبوابه.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أمس السبت، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث اعتدوا على المشاركين في مسيرة مطالبة بفك الحصار عن الشيخ جراح، كما تم اعتقال عدد من الفلسطينيين في القدس والضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات في حي الشيخ جراح، بينها إصابة بقنبلة صوت، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.