مستفيدين من فارق السعر.. شركات تعبئ أرزاً صينياً على أنه مصري في ريف دمشق

ضبطت عناصر الرقابة التموينية مستودع عائد لشركة مواد غذائية في منطقة المليحة-ريف دمشق، يقوم بتعبأة الأرز الصيني على أنه مصري للاستفادة من فارق السعر.



وأفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو بأن جرى ضبط المستودع بداخله كمية 500 طرد من الأرز حبة مصرية، وزن الطرد الواحد 10 كيلو، تبين أنها معبأة من شوالات مصدرها الصين، حيث اشتغل القائمون عليه الفارق السعري بين الصيني والمصري كمنتج أرز.



وأضاف سلاخو أنه في مخالفة أخرى ضبطت عناصر المديرية شركة أخرى على أوتوستراد معربا تقوم بتعبئة أكياس الأرز الصيني دوكما وزن الواحد 25 كيلو في أكياس نايلون، على أنها أرز مصري حيث تم حجز 450 طرداً وزن الطرد 10 كيلو غرامات كانت بداخل المستودع.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أنه تم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وحجز كميات الأرز لحين صدور الحكم القضائي.