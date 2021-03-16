الرئيس الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
إيران: على القوات الأمريكية المحتلة الرحيل عن سوريا
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: الشعب السوري بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية
ما أبعاد دعوة بيدرسون لإيجاد "صيغة دولية جديدة" للحل في سوريا؟
الحكومة ترفع أسعار البنزين والغاز المنزلي
إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق
نموذج «التحرير» الأميركي: الرقّة تنازع تحت ركامها
إصابات باستهداف صواريخ مجهولة المصدر حراقات بدائية لتكرير النفط في ريف حلب
اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق
الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية
الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا
موسكو ودمشق: السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول
"وول ستريت جورنال": إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019
ومازال الكتاب مرفوعا على أسنة الرماح

مساعي ليؤدي أطباء الأسنان الخدمة الإلزامية في مناطقهم وإعفائهم من الاحتفاظ

كشف نقيب أطباء الأسنان زكريا الباشا عن وجود مساع من النقابة لتشميل أطباء الأسنان الاختصاصيين الحاصلين شهادات عليا والبورد من وزارة الصحة بقرار إدارة الخدمات الطبية حتى يؤدوا خدمتهم الإلزامية في الجيش العربي السوري في المناطق التي يتواجدون فيها ولإعفائهم من الاحتفاظ على غرار الأطباء البشريين، موضحاً أنه ستتم مراسلة الإدارة بشكل رسمي حول هذا الموضوع.

وأكد الباشا أن 10 بالمئة من الأطباء الذين هاجروا يدفعون رسومهم للنقابة من أصل 18 ألف طبيب وهذه النسبة ليست بالكبيرة، متوقعاً أنه من الممكن أن تقل هذه النسبة في حال تم تشميلهم بقرار إدارة الخدمات الطبية.

وكان نقيب أطباء سورية كمال عامر أدلى في تصريحات سابقة بأن فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيكون في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة، كما سيتم إنهاء خدمته الإلزامية من دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعداً وذلك بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية الموجه لنقابة أطباء سورية.

الباشا لفت إلى أن نسبة النساء من أطباء الأسنان لا تقل عن 50 بالمئة.

وكشف أن سورية سوف تتسلم الأمانة العامة لاتحاد أطباء الأسنان العرب بعد انتخاب سورية في الدورة الماضية ومدتها سنتان قابلة للتجديد، متوقعاً أن يتم عقد الاجتماع القادم في سورية وهذا يعود إلى قرار الدول العربية الأعضاء في هذا الاتحاد ولكن شرط أن يتم الاجتماع في سورية فمن الممكن أن يتم في المغرب لاستلام سورية منصب الأمانة.

وفيما يتعلق بموضوع التسعيرة شدد الباشا على ضرورة تفعيل اللجنة المشكلة حول هذا الموضوع باعتبار أنه مضت فترة طويلة على تشكيلها، معرباً عن أمله بأن تتجاوب الوزارة مع هذا الموضوع وخصوصاً أن التسعيرة موضوعة منذ عام 2012 وحالياً أسعار المواد الطبية السنية اختلفت حالياً عما كانت عليه في ذلك العام.

وفيما يتعلق بموضوع تكاليف البورد الكبيرة التي يدفعها الطبيب للحصول على الشهادة أوضح الباشا أن التكاليف العالية سببها غلاء المواد التي يصرفها المركز بقصد التعليم ضارباً مثلاً أنه خلال شهر استهلك المركز من القفازات 300 علبة قيمة كل منها 40 ألفاً من دون مواد التعقيم وغيرها وتبعا لذلك التكاليف باهظة.

وأشار الباشا إلى أن هناك العديد من المصارف قدمت عروضاً للنقابة لمنح قروض لأطباء الأسنان وصلت إلى 10 ملايين ليرة عن طريق النقابة حتى يستطيع الطبيب فتح عيادة، لافتاً أنه أسبوعياً يقدم مصرف عرضاً للنقابة حول هذا الموضوع.

وأوضح أنه حالياً تعقد فروع النقابة مؤتمراتها والتي سوف يعقد بعدها المؤتمر السنوي للنقابة، مشيراً إلى أنه سوف تكون هناك توصيات في المؤتمر.

 



الوطن