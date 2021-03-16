مساعي ليؤدي أطباء الأسنان الخدمة الإلزامية في مناطقهم وإعفائهم من الاحتفاظ

كشف نقيب أطباء الأسنان زكريا الباشا عن وجود مساع من النقابة لتشميل أطباء الأسنان الاختصاصيين الحاصلين شهادات عليا والبورد من وزارة الصحة بقرار إدارة الخدمات الطبية حتى يؤدوا خدمتهم الإلزامية في الجيش العربي السوري في المناطق التي يتواجدون فيها ولإعفائهم من الاحتفاظ على غرار الأطباء البشريين، موضحاً أنه ستتم مراسلة الإدارة بشكل رسمي حول هذا الموضوع.



وأكد الباشا أن 10 بالمئة من الأطباء الذين هاجروا يدفعون رسومهم للنقابة من أصل 18 ألف طبيب وهذه النسبة ليست بالكبيرة، متوقعاً أنه من الممكن أن تقل هذه النسبة في حال تم تشميلهم بقرار إدارة الخدمات الطبية.



وكان نقيب أطباء سورية كمال عامر أدلى في تصريحات سابقة بأن فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيكون في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة، كما سيتم إنهاء خدمته الإلزامية من دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعداً وذلك بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية الموجه لنقابة أطباء سورية.



الباشا لفت إلى أن نسبة النساء من أطباء الأسنان لا تقل عن 50 بالمئة.



وكشف أن سورية سوف تتسلم الأمانة العامة لاتحاد أطباء الأسنان العرب بعد انتخاب سورية في الدورة الماضية ومدتها سنتان قابلة للتجديد، متوقعاً أن يتم عقد الاجتماع القادم في سورية وهذا يعود إلى قرار الدول العربية الأعضاء في هذا الاتحاد ولكن شرط أن يتم الاجتماع في سورية فمن الممكن أن يتم في المغرب لاستلام سورية منصب الأمانة.



وفيما يتعلق بموضوع التسعيرة شدد الباشا على ضرورة تفعيل اللجنة المشكلة حول هذا الموضوع باعتبار أنه مضت فترة طويلة على تشكيلها، معرباً عن أمله بأن تتجاوب الوزارة مع هذا الموضوع وخصوصاً أن التسعيرة موضوعة منذ عام 2012 وحالياً أسعار المواد الطبية السنية اختلفت حالياً عما كانت عليه في ذلك العام.



وفيما يتعلق بموضوع تكاليف البورد الكبيرة التي يدفعها الطبيب للحصول على الشهادة أوضح الباشا أن التكاليف العالية سببها غلاء المواد التي يصرفها المركز بقصد التعليم ضارباً مثلاً أنه خلال شهر استهلك المركز من القفازات 300 علبة قيمة كل منها 40 ألفاً من دون مواد التعقيم وغيرها وتبعا لذلك التكاليف باهظة.



وأشار الباشا إلى أن هناك العديد من المصارف قدمت عروضاً للنقابة لمنح قروض لأطباء الأسنان وصلت إلى 10 ملايين ليرة عن طريق النقابة حتى يستطيع الطبيب فتح عيادة، لافتاً أنه أسبوعياً يقدم مصرف عرضاً للنقابة حول هذا الموضوع.



وأوضح أنه حالياً تعقد فروع النقابة مؤتمراتها والتي سوف يعقد بعدها المؤتمر السنوي للنقابة، مشيراً إلى أنه سوف تكون هناك توصيات في المؤتمر.





الوطن