مسؤولان أمريكيان سابقان: لا سياسة شاملة لبايدن في سوريا والعقوبات لن تؤدي إلى شيء !

كشف المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، والسفير الأمريكي السابق لدى دمشق، روبرت فورد، عن رؤيتهما للدور المرتقب للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، في سوريا.



"جيفري" وخلال منتدى عقده معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" عبر تقنية الفيديو، قال إن «إدارة بايدن ليس لديها حتى الآن سياسة شاملة تجاه سوريا»، وأن «أن الإدارة الأمريكية تميل في المدى المتوسط ​​والبعيد، إلى "التركيز على تنظيم (الدولة) وسياسة اللاجئين لأن هذه هي الأشياء التي يمكن للولايات المتحدة القيام بها بشكل فعال».



وأوضح جيفري أن «المشكلة تكمن في أن كلا المسألتين تظلان مظهرين للأزمة الكامنة، لذا سيكون من الصعب حلّهما بمعزل عن معالجة الأسباب الجوهرية».



بدوره، قال فورد إن «الولايات المتحدة بحاجة إلى التراجع والتفكير في ماهية مصالح أمنها القومي الأساسية، وأن احتواء تنظيم الدولة هو مصلحة أساسية، ولدى أمريكا أيضاً مصلحة أخلاقية وربما أمنية قومية في مساعدة اللاجئين».



ورأى فورد، أن «الوضع العسكري قد تطور لدرجة أن عكسه يتطلب استثمارات ضخمة، وليس هناك شهية لذلك وأن العقوبات لن تؤدي إلى أي شيء أيضاً» قائلاً: «أنا أتفق مع هدف العقوبات، لكني أشك في أنها الأداة الصحيحة».