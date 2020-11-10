مسؤول في وزارة الدفاع: قرار بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية حسب شرائح سيعلن عنه قريباً

كشف مدير عام الإدارة العامة في وزارة الدفاع العميد أحمد سليمان، عن وجود دراسة لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية في خدمة العلم في سورية.



وقال العميد سليمان في لقاء متلفز مع التلفزيون السوري أمس، إن تحديد فترة الاحتياط أمر مقر حيث ستحدد المدة بدقة ولشرائح كثيرة ولن يكون هناك مشكلة لمن يؤديها وهو أمر لا يحتاج مرسوم تشريعي.



وهنا أكد العميد سليمان أن هناك قرار اتخذ لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية حسب شرائح سيعلن عنه قريباً جداً مضيفاً أن “تحديد مدة الخدمة الاحتياطية هو من أولويات الرئيس بشار الأسد حالياً وهناك دراسات جاهزة وأخرى تدرس والأمر سيبصر النور قريباً”.



وعن المرسوم قال العميد سليمان: “تضمن المرسوم تعديل المادة 26 بحيث أصبح يعفى من خدمة الاحتياط المقيم في الخارج إقامة دائمة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي 5 آلاف دولار”.



كما تحدث العقيد علي بلال من مديرية التجنيد العامة للتلفزيون السوري عن تفاصيل المرسوم التشريعي رقم 31 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والذي تضمن تعديلات في قانون خدمة العلم والبدل النقدي، مشيراً إلى أن الميزات التي يفقدها من يدفع البدل النقدي يمنع من التخصص في المساكن العامة مثل الجمعيات وغيرها ويوقف منحه القروض من المصارف لمدة 5 سنوات وذلك لمن دفع البدل بعد نفاذ المرسوم.



وأصدر الرئيس بشار الأسد أول أمس المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم المتعلقة بدفع البدل.