مسؤول في غرفة التجارة “يهاجم” المستهلك: أرباح التجار في أقصى حالاتها تكون من 2 إلى 7٪

قال أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق أن “المستهلك يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد أن المنتجات تباع ببلاش”.



وتابع الحلاق “لا يوجد شيء اسمه البيع بخسارة أو ببلاش والمشكلة الأكبر أن الجميع يعتقد أن أرباح التاجر 30 أو 40٪ في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الأرباح في أقصى حالتها وفي العرف التجاري من 2 إلى 7٪ كتاجر جملة عندما يبيعها إلى تاجر المفرق”.



وأكمل حلاق “وتبعا لذلك ما يحدث عندما تعرض الفعاليات الاقتصادية منتجاتها لا يمكن أن تخفض أسعارها أكثر من 2 إلى 3 ٪ عن أسعار السوق وخاصة أنه لدى التاجر نفقات وأعباء كثيرة”.



ونوه حلاق إلى أن “تعزيز التنافسية بشكل أكبر هو من يخفض أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر ليتم الحصول على أسعار أرخص”.



وختم حلاق “لا يمكن أن نقول إن الأسعار بقيت كما كانت هناك انخفاض في بعض أسعار السلع بشكل مقبول”



يذكر أن موجة غلاء ضربت الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة بعد تذبذب سعر الصرف ما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار وسط غياب قدرة حكومية على ضبط الأسعار.



الوطن