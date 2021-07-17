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مسؤول صيني رفيع المستوى يزور دمشق اليوم

يزور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، بالتزامن مع مراسم أداء الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الوزير الصيني سيعقد اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في مبنى وزارة الخارجية، لمناقشة رزمة من الملفات الاقتصادية والدبلوماسية المشتركة بين البلدين.

ورجّحت المصادر استقبال الرئيس الأسد للمسؤول الصيني، ولم تستبعد حضور وانغ يي مراسم أداء اليمين الدستورية.

وبحسب المعلومات فإن الزيارة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والصين، ضمن المشروع الصيني العالمي لطريق الحرير الجديد، بما في ذلك 6 مشاريع اقتصادية استراتيجية تم التفاهم عليها في أوقات سابقة.