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مسؤول روسي: لا مسوغات لإرسال قواتنا إلى أفغانستان على غرار ما فعلنا في سوريا

وسط الحديث عن أن روسيا قد تتجه إلى التحالف مع حركة “طالبان”  بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه لا ضرورة حالياً لإرسال قوات روسية إلى أفغانستان.

وأكد باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية أنه لا توجد أسباب مسبقة لإرسال قوات روسية إلى أفغانستان، لافتاً إلى أن روسيا ستركز بشكل أساسي على الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل البحث عن طرق لإقامة حوار بين الأفغان وتسوية سلمية للمشاكل القائمة في هذا البلد.

وأضاف باتروشيف، رداً على سؤال عما إذا كان من المتوقع دخول وحدات عسكرية روسية إلى أفغانستان على غرار سوريا، قائلاً: “لا توجد أسباب لذلك”، مشيراً إلى أن “روسيا ستركز بشكل أساسي على الجهود السياسية والدبلوماسية والبحث مع الشركاء عن طرق لإقامة حوار بين الأفغان وتسوية سلمية للمشاكل القائمة في البلاد”.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا قد تعترف بشرعية “طالبان” في حال توافقت تصريحاتها الإيجابية مع أفعالها.

يشار إلى أن “طالبان” بعدما سيطرت على معظم الولايات الأفغانية بدأت بمحاولات رسم سياستها وتحالفاتها الخارجية والتراجع عن ممارساتها السابقة.