مسؤول روسي: بوفاة المعلم تطوي سورية حقبة تاريخية مهمة من السياسة الخارجية للبلاد

أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية-السورية، دميتري سابلين، أنه بوفاة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، انتهت حقبة تاريخية كاملة من السياسة الخارجية السورية مشدداً على أن الرجل كان يخدم بلاده بأمانة كبيرة.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن سابلين قوله: “بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم تطوي سورية حقبة تاريخية مهمة من السياسة الخارجية للبلاد”.



وأضاف سابلين “رأينا بعضنا البعض قبل أيام قليلة من المؤتمر الذي عقد بشأن عودة اللاجئين إلى دمشق، وكان واضحاً أنه مريض ولم يتحدث، لكنه جاء لأنه كان مهماً لسورية وهو من الذين خدموا بلادهم وكان يلقب بأسد الدبلوماسية السورية، وكان يحظى باحترام الأعداء”.



يشار إلى أنه تم اليوم الاثنين الإعلان عن وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، والذي يشغل هذا المنصب منذ كانون الأول عام 2005، ولُقب بعميد الديبلوماسية السورية، وغيرها من الألقاب التي تؤكد على نجاحه في السياسة الخارجية السورية.