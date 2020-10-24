مسؤول إيراني: السودان استلم ملايين الدولارات من السعودية مقابل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، علق المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في إيران حسين أمير عبد اللهيان على ما جرى.



حيث أدان عبد اللهيان، تطبيع السودان مع الكيان الإسرائيلي، كاشفاً أن “التطبيع حصل لقاء استلام الخرطوم 300 مليون دولار من السعودية”.



وغرد المسؤول الإيراني على موقع “تويتر”، قائلاً: إن “حكام السودان أعلنوا اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني وفقاً لأوامر أمريكا واستلام مبلغ 300 مليون دولار من السعودية”، مضيفاً: “الشعب السوداني اليقظ لن يخون أبداً قضية القدس ولا شك أن الكيان الإسرائيلي لا مكان له في مستقبل المنطقة”.



من جهتها، وزارة الخارجية الإيرانية، علقت قائلة: “اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل، زائف وقائم على فدية”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس الجمعة، أن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، مضيفاً: “أتوقع انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”