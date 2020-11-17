مسؤول أمريكي يجتمع مع قائد “قسد” شرقي الفرات والأخيرة تعترف بالفساد المنتشر في صفوفها

وصل نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية ديفيد برونستين، إلى قاعدة عسكرية غير شرعية تابعة لقوات “التحالف الدولي” شرقي الفرات السوري وعقد اجتماعاً مع القائد العام لميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.



وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية بأن برونستين، التقى مع عبدي، أمس الاثنين في قاعدة “التحالف” غير الشرعية في الحسكة، بحثا فيه التطورات العسكرية والميدانية في مناطق شرق الفرات والعمليات العسكرية غير الشرعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي.



وفي الوقت ذاته، كشفت الرئيسة المشاركة لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (الذراع السياسي لميليشيا “قسد”) أمينة عمر، أن “الإدارة الذاتية” ستشهد تغيرات جذرية في هيكليتها بعد عقد مؤتمر محلي يضم أبناء مناطق الجزيرة والفرات والمناطق التي تسيطر عليها شرق الفرات.



كما أقرت عمر، بوجود انتقادات طالت مؤسسات “الإدارة الذاتية” وعملها من بينها موضوع الفساد الإداري ضمن هيكلية الإدارة، ومسألة نقص المؤهلات العلمية والكوادر والخبرات التي تفتقر إليها الإدارة.



يشار إلى أن “الإدارة الذاتية” التي تنتمي إليها “قسد” تمارس الكثير من الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها بأمر من الاحتلال الأمريكي، من حيث الاعتداء ومداهمة منازلهم وتهجيرهم منها واعتقال أبناءهم وغيرها من الانتهاكات، كما يتعرض الوجود الأمريكي غير الشرعي شرقي الفرات السوري للكثير من الحوادث الأمنية التي تسببت بمقتل وجرح العديد من جنود الاحتلال الأمريكي وعناصر من ميليشيا “قسد”.