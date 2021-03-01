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مروحية عسكرية روسية تنفّذ هبوطاً اضطرارياً في ريف الحسكة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية عسكرية روسية نفذّت هبوطاً اضطرارياً في محيط تل تمر في ريف الحسكة الشمالي.

ونقلت “روسيا اليوم” عن الدفاع الروسية أن مروحية تابعة لها نفذت هبوطاً اضطرارياً لأسباب فنية وأن أفراد طاقمها على قيد الحياة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادرها أنه وردت أنباء تفيد بسقوط مروحية روسية في محيط تل تمر في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها، ما أودى بحياة الطيّار.

من جهته، أفاد “المرصد” المعارض بأن الطائرة سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية في ريف تل تمر شمالي الحسكة، على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.