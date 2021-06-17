مركز خدمة المواطن في التعليم العالي وقريباً 30 خدمة إضافية تشمل الطلاب والأساتذة

افتتح وزير التعليم العالي بسام إبراهيم ورئيس اتحاد الطلبة دارين سليمان، مركز خدمة المواطن في مقر الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير الوقت والجهد.وأكد الوزير إبراهيم أهمية المركز باعتباره خطوة مهمة تنعكس إيجاباً على تبسيط إجراءات الطلاب، وخاصة أنه يقدم 8 خدمات بشكل مباشر بالإضافة إلى تصديق الوثائق سواء (كشف علامات – حياة جامعية – شهادة التخرج أم خطط دراسية.. إلخ) الأمر الذي يؤدي إلى تبسيط الإجراءات والزمن بشكل كبير والتخفيف من الأعباء والجهد من خلال نظام دور مؤتمت وإلكتروني.



ولفت إبراهيم إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة اهتمام الحكومة للعمل من أجل تبسيط الإجراءات في كل الوزارات والمؤسسات، وتخفيف العبء المالي، مشيراً إلى حرص الوزارة الكبير على تطبيق هذا المشروع الحيوي والمهم وتوسيعه بالتدريج لزيادة الخدمات كي تصبح جميعها إلكترونية لما له من أهمية في مجال الإصلاح الإداري، وتقديم الخدمات الطلابية.



بدورها أكدت سليمان أن الاتحاد أجرى تقييماً مسبقاً لأهمية تأمين خدمات إلكترونية للطلاب بعيداً عن الورقيات، كما أنه استمزج آراء الطلاب ورغباتهم حول الأوراق المطلوبة لأتمتتها وتسهيل الحصول عليها من مركز خدمة المواطن وذلك (إلكترونياً).



وأشارت إلى أن هناك دراسة قائمة للتوسع بهذه الخطوة لتشمل جميع الجامعات السورية بما فيها «الخاصة»، مضيفة: إن الخدمات جاءت استكمالاً لما تم البدء به لتبسيط الإجراءات قدر الإمكان، مشيرة إلى أن التوجه أكثر نحو الدعم الإلكتروني يخفف عن الطلاب عبء الوقت والزمن.



وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة تقديم تسهيلات خاصة في المركز لذوي الشهداء والجرحى والاحتياجات الخاصة، كما اعتبرت أن المركز يعتبر نقلة نوعيه في عمل الوزارة وهو يتناسب مع ما يطمح له طلاب سورية من تبسيط الإجراءات التي يعاني منها الطالب في الوثائق اليومية المطلوبة منه في حياته الجامعية.



ونوهت بتعاون وزارة التعليم العالي مع الاتحاد ومن خلال مراحل سبقت مراكز خدمة المواطن سواء بموضوع الخدمات الإلكترونية التي أطلقت بجامعة دمشق والتي سوف تنطلق ببقية الجامعات.



كما كشفت رئيس مركز خدمه المواطن بوزارة التعليم العالي كوثر هرملاني عن التوجه خلال الفترة القريبة القادمة إلى تقدم بين 20 لـ30 خدمة إضافية في المركز لتشمل شريحة الطلاب إضافة إلى الأساتذة وذلك ضمن خطة عمل المركز ومتابعة الوزارة وذلك لتبسيط إجراءات الطلاب.



هذا وتوقعت هرملاني أن ينجز المركز حالياً وبشكل وسطي ما بين 300-500 طلب إلكترونياً بشكل يومي، مؤكدة أن المركز يعتبر أول مركز تخصصي بوزارة التعليم يختص بالخدمات الجامعية ومشيرة إلى أنه يضم 8 خدمات أساسية هدفها تسهيل وتبسيط الخدمات للطلاب.

الوطن