مركز تحويل كهربائي في صافيتا

بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، تمت إضافة مركز تحويل هوائي 200 ك.ف.أ في قرية المرانة واستبدال محولة معطوبة في صافيتا 200 ك.ف.أ.



وبحسب وزارة الكهرباء تم رفع استطاعات عدة محولات من 200 ك.ف.أ في كل من كيمة أوبين في صافيتا والنويحة في الشيخ بدر وحي البالوعة في مدينة طرطوس إضافة إلى تكبير استطاعة محولتين من 400 ك.ف.أ إلى 630 ك.ف.أ في كل من صافيتا والرادار الجنوبي في المدينة.



وفي إطار خطة وزارة الكهرباء في مراقبة الشبكات ومكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع لما لها من اثر سلبي على وثوقية الشبكة الكهربائية قامت عناصر الضابطة العدلية بجولات تفتيشية حيث تم تنظيم 18 ضبط منزلي و11 ضبط تجاري وضبطين لعدادات زراعية ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.