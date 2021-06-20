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مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب

كشف المركز الروسي للمصالحة في سورية، الجمعة، عن رصده 34 انتهاكاً من جانب المجموعات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سورية.

وأكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري “فاديم كوليت”، إن عناصر تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في سورية نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب، و6 عمليات في محافظة اللاذقية، و5 عمليات في حماة، وعمليتين في حلب.

وذكر المركز الروسي، في وقت سابق، أن المجموعات الإرهابية نقلت عناصرها ومدرعات إلى قريتين داخل محافظة إدلب، وتم تكثيف الهجمات ضد مواقع الجيش العربي السوري انطلاقاً منهما.

وأشار المركز الروسي إلى أن الجيش العربي السوري رصد ارتفاعاً في عدد الهجمات التي يتعرض لها في مواقعه، وفقاً لوكالة “نوفوستي”.