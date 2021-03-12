مركز الفلك الدولي يعلن موعد غرة شهر شعبان

أعلن مركز الفلك الدولي، أمس الخميس، أن يوم الاثنين المقبل، والذي يصادف 15 مارس، هو غرة شهر شعبان باعتماد رؤية الهلال.



وقال مدير المركز محمد شوكت عودة: "شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 فبراير الماضي، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم السبت 13 مارس".



وأضاف: "سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة العاشرة صباحا و21 دقيقة بتوقيت غرينتش، ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة، نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة".



وأشار، إلى أن "الهلال يوم السبت 13 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، سيغيب القمر في بغداد بعد دقيقتين من غروب الشمس، وفي أبوظبي ومسقط والمنامة والكويت وعمان ودمشق وبيروت سيغيب بعد 4 دقائق، أما في القدس والدوحة بعد 5 دقائق، وفي الرياض والقاهرة بعد 6 دقائق، وفي طرابلس بعد 7 دقائق، وفي الجزائر بعد 8 دقائق وفي صنعاء بعد 9 دقائق وفي الخرطوم والرباط بعد 10 دقائق، فيما سيغيب القمر في نواكشوط بعد 16 دقيقة".



وشدد على أن "رؤية الهلال يوم السبت ستكون من جميع المناطق السابقة غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة".



وأوضح أن يوم الأحد 14 مارس ستكون إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 15 مارس أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال.





المصدر: موقع مركز الفلك الدولي