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مرض “نيباه” يتربص بالعالم بعد كورونا بنسب وفيات تصل إلى 75%

بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، منذ ما يقارب العام، حذر تقرير خاص نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وقد يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.


حيث قالت المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، غاياسري آير: إن “فيروس نيباه مرض معدٍ آخر ناشئ يسبب قلقاً كبيراً، جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية”.


وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أنه من الممكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، فضلاً عن التهاب وتورم الدماغ، ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%، ومصدره هو خفافيش الفاكهة حيث ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.


ولفتت الصحيفة المذكورة إلى أن نيباه يعتبر واحداً من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطر على الصحة العامة، خاصة في ظل عدم استعداد شركات الأدوية العالمية الكبرى للتصدي.


ويعد فيروس نيباه أيضاً، أحد العوامل المعدية التي اكتشفت في الأعوام الماضية، حيث تم العثور عليه عام 1999 خلال تفشي المرض في ماليزيا وإصابة الأجهزة العصبية والتنفسية لدى 265 شخصاً مات منهم 115، وتعتبر خفافيش الفواكه من نوع خفافيش الثعلب الناقل الطبيعي لفيروس نيباه.


كما يمكن انتشار هذا الوباء في أستراليا وبنغلاديش والهند والصين وتايلاند وأفريقيا، وينتقل من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر، ويمكن أن ينتقل أيضاً من شخص لآخر عن طريق اللعاب، ولا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض.


تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفايروس كورونا حول العالم تجاوزت حاجز الـ 100 مليون، فيما فاق عدد الوفيات المليونين، وبالمقبل هناك أكثر من 57 حالة شفاء.