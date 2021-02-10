مرض غامض ينتشر في إفريقيا

ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن 15 شخصاً توفوا في تنزانيا، جراء انتشار مرض غامض، يتسبب في القيء بالدم.



وكشف مسؤول صحي في البلد الإفريقي للصحيفة أن "المرض المجهول في تنزانيا ترك أكثر من 50 شخصاً بحاجة إلى العلاج في المستشفى".



فيما قال كبير الأطباء في منطقة تشونيا، فيليستا كيساندو: "إن المرض لم ينتشر بعد، وتم رصد العدوى في منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم في المستشفى".



وأضاف الطبيب أن الفحص السريري الأولي أظهر أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد، حيث يتقيأ الناس دماء، ويموتون عندما يصلون إلى المستشفى في وقت متأخر.



هذا وقد أرسلت السلطات في تنزانيا خبراء في مجال الصحة إلى المنطقة التي رصدت فيها هذا المرض، لإجراء فحوصات دم، وتحاليل مخبرية على المياه المحلية.