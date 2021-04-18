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مرسوم يقضي بإحداث هيئة عامة تسمى (مستشفى جامعة البعث)

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2021 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (مستشفى جامعة البعث) مقرها مدينة حمص.وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم 10

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم مايلي :

المادة 1- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “مستشفى جامعة البعث” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حمص وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة2- تطبق أحكام القانون رقم 8 لعام 2010 وتعديلاته على المستشفى المحدث بموجب المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد