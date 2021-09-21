مرسوم بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي (قابون – حرستا)

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /237/ تاريخ 14/9/2021 المتضمن إحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين ( قابون – حرستا ) في محافظة دمشق استناداً إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 الصادر والمصدق، وإلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة.



وسيتم العمل على تشكيل اللجان المختصة والقضائية للكشف والوصف والتقييم وتقدير الحصص السهمية للمالكين والشاغلين المستحقين بالإضافة إلى لجان حل الخلافات القضائية علماً ان المخطط تبلغ مساحته حوالي 200 هكتار يتضمن مقاسم سكنية واستثمارية وخدمية.



المصدر: محافظة دمشق – المكتب الإعلامي