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مرتكبي جريمة «فتى الزرقاء» يواجهون حكم الإعدام

مرتكبي جريمة «فتى الزرقاء» يواجهون حكم الإعدام

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم، قراراً بإعدام 5 أشخاص متهمين في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل عدة أشهر، التي هزت الرأي العام الأردني.

وقضت المحكمة أيضاً بإعدام مدان آخر فار من وجه العدالة شنقاً، كما أصدرت أحكاماً بسجن أحد المدانين 15 عاماً وآخر 10 أعوام واثنين آخرين بالسجن عاماً كاملاً لكل منهما، في المقابل أصدرت حكم البراءة بحق 7 أشخاص.

في هذه القضية واجه 17 شخصاً تهماً، من بينها جناية القيام بعمل إرهابي يعرض المجتمع للخطر والشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة والخطف الجنائي، وكان أحد هؤلاء المتهمين فار من وجه العدالة.

وبعد هذه الجريمة، شنت قوات الأمن الأردنية حملة واسعة ضد "الزعران"، شملت اعتقال المئات منهم.

في تشرين الأول الماضي، اختطف عدد من الأشخاص فتى يدعى صالح حمدان، يبلغ من العمر 16 عاماً، وبتروا يديه وفقأوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقاً في دمائه، في منطقة الزرقاء شرقي عمان.