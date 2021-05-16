مراهقة تائهة في المحيط.. ما القصة؟

عثرت فرق الإنقاذ على تائهة في عرض "المحيط الأطلسي" لتكون آخر الناجين من حادثة مأساوية أصابت مجموعة من المهاجرين.



وعثرت مروحيات الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الإسباني على فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاماً، بقيت وحيدة في قارب صغير لمدة 22 يوماً بعد غرق جميع رفاقها من المهاجرين.



وشاركت الشابة من "ساحل العاج"، قصتها على شبكة "بي بي سي"، حيث شرحت عن تفاصيل لحظاتها المريرة على القارب الذي تقاذفته الأمواج لمدة 3 أسابيع.



ويذكر أن هذه الحادثة من أكثر الحوادث المأساوية المعروفة التي تتعلق بمهاجرين من "جزر الكناري" في "المحيط الأطلسي"، حيث غرق 59 راكباً ونجا منهم 3 فقط، كانت عائشة التي عثر عليها وحيدة في البحر هي الأخيرة، وتم لم شملها مع عائلتها.