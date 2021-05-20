مراكز السفارات تعلن جاهزيتها للانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة القضائية السورية العليا عن جاهزية واستعداد المراكز الانتخابية لليوم الخميس لإتمام العملية الانتخابية في السفارات السورية بدول الخارج، حيث أصبحت مزودة بكافة المستلزمات لاستكمال عملية التصويت للمغتربين السوريين.



عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات “نوري الفارس”، بيّن أن وزارة الخارجية والمغتربين أرسلت المغلفات والمحاضر إلى السفارات السورية في دول الخارج ليتم التنسيق معها وتزويد اللجنة بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وأفرزت لجان انتخابية في كافة السفارات السورية بعد ان أدت اليمين القانونية أمام السفير.



وأوضح “الفارس” أنه يحق لكل سوري مغترب المشاركة في عملية التصويت على الاستحقاق الرئاسي بشرط أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وألا يكون هناك مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب، مشيراً إلى أنّه يمكن للمغتربين الاقتراع بجواز سفرهم السوري بشرط أن يكون ساري الصلاحية.



يُشار إلى أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج هو اليوم الخميس 20 أيار الجاري، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.