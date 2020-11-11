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مراكز البحوث السورية تطور أقفاص حماية للدبابات من الطائرات المسيرة

كشفت مصادر عسكرية أن مراكز البحوث والدراسات التابعة للجيش العربي السوري، تعمل على ابتكار خدع للتمويه على الطائرات المسيرة “بدون طيار”.


وبحسب المصادر، فإن مركز البحوث يعمل بالتعاون مع ورشات خاصة بالحدادة على صنع أقفاص من الحديد وتغطيتها بالقمش، لوضعها على أسقـف الدبابات والعربات المدرعة للتمويه والتخفي عن أنظار الطائرات بدون طيار التركية، لا سيما “البيرقدار” التركية، وذلك حسب المصادر.


وأوضحت المصادر، أن هذه الأقفاص مخصصة لوضعها على الدبابات من طراز “T72 وT62، وT52” المنتشرة على جبهات القـتال المحاذية لإدلب.

 


وكالات