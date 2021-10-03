مراسيم بتكليف سليمان والمحايري معاونين لوزير الاتصالات والغاء ندب سابا .

أصدر السّيد الرّئيس الدكتور بشّار الأسد المرسوم رقم /271/ القاضي بإلغاء ندب الدكتور غسّان نقولا سابا العامل لدى مركز الدّراسات والبحوث العلميّة إلى وزارة الاتّصالات والتّقانة، وإسناد وظيفة معاون وزير الاتّصالات والتّقانة إليه.



كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم /282/ القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الاتّصالات والتّقانة لشؤون التّحوّل الرّقمي للمهندسة فاديا محمود سليمان، وحدد المرسوم مهام واختصاصات المهندسة فاديا محمود سليمان والمديريّات المركزيّة التّابعة لوزارة الاتّصالات والتّقانة التي تتولّى الإشراف عليها.

إضافة للمرسوم رقم /283/ القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الاتّصالات والتّقانة لشؤون الاتّصالات للدكتور محمّد مازن عهد المحايري، وحدد المرسوم مهام واختصاصات الدكتور محمّد مازن عهد المحايري والمديريّات المركزيّة التّابعة لوزارة الاتّصالات والتّقانة التي يتولّى الإشراف عليها.