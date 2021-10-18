مذكرة تفاهم تدريبية وعسكرية بين جورجيا والولايات المتحدة

تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الإثنين، تقديم مزيد من الدعم العسكري لجورجيا، ودان، وفق تعبيره، "احتلال روسيا لأراض جورجية ومحاولتها توسيع نفوذها في منطقة البحر الأسود".



أوستن وقّع في أولى محطات جولته بين دول شريكة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مذكرة تفاهم مع نظيره الجورجي جوانشر بورشولادزه حول تعزيز التعاون العسكري وبرنامج تدريب جديد.



وقال أوستن لرئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي إن "الولايات المتحدة تدين الاحتلال الروسي المستمر في جورجيا ومحاولاتها لتوسيع نفوذها في منطقة البحر الأسود من خلال الإكراه العسكري والأنشطة الخبيثة"، وفق تعبيره، مضيفاً أن "برنامج التدريب سيساعد البلاد في الدفاع عن حدودها".



وأردف أن "هذه منطقة مهمة والأمن والاستقرار أمران حاسمان لتحقيق الرؤية الكاملة التي نتشاركها لأوروبا متكاملة وحرة وتنعم بالسلام".



وتطرق وزير الدفاع الأميركي إلى "مساهمات" جورجيا في قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، مشيداً بها.



وتابع لويد أوستن في مؤتمر صحافي مع بورشولادزه إن "جورجيا دفعت ثمناً باهظاً"، مشيراً إلى مقتل 32 من عسكرييها في أفغانستان، وقال إن "الولايات المتحدة تشيد بتضحياتها".



لكنه شدد على أن الحربين المذكورتين "لا تحددان" العلاقة العسكرية الثنائية، وأن واشنطن تريد مساعدة تبليسي في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل.



من جهته، قال وزير الدفاع الجورجي للصحافيين إن جورجيا ما زالت تأمل في أن يضعها تعاونها على طريق العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وهو تطلع قديم لكن أوستن لم يتحدث عنه.



وأضاف جوانشر بورشولادزه "لقد وقّعنا وثيقة بالغة الأهمية تقودنا إلى مرحلة جديدة من التعاون مع الولايات المتحدة. وتنص على تعزيز القدرات الدفاعية لجورجيا ومستوى أعلى من الردع والتوافق مع معايير الناتو".



وتابع أن "الاحتلال تحد يومي. للاحتلال أشكال مختلفة ويستخدم أساليب مختلفة ضد بلدنا" من الهجمات العسكرية إلى الهجمات الإلكترونية.



بعد تبيليسي، يتوجه أوستن إلى بلدين آخرين على البحر الأسود هما أوكرانيا ورومانيا، حاملاً "رسالة الدعم" نفسها ضد روسيا.



ويعتزم أن يشارك نهاية الأسبوع في قمة وزراء دفاع الدول الأعضاء في الأطلسي التي تعقد في بروكسل.