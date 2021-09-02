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مديرية ناحية ببيلا تلقي القبض على سارقين يمتهنون سرقة المدارس الحكومية وتسترد المسروقات

بناءً على المعلومات الواردة إلى مديرية ناحية ببيلا والمراكز الشرطية التابعة لها عن وجود أشخاص يمتهنون سرقة المدارس الحكومية في بلدات السيدة زينب والسبينة والحسينية ومن خلال البحث والمتابعة الحثيثة وتسيير الدوريات لقمع هذه الظاهرة ألقت إحدى دوريات الناحية والمراكز التابعة لها القبض على عشرة أشخاص ممن يقومون بسرقة وبيع وشراء المسروقات من المدارس .

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على جرم السرقة ليلاً عن طريق الخلع والكسر وإقدامهم على تخريب (أثاث) المدارس بعد سرقتها وبيع جزء من المسروقات كما تم استرداد (منظمات كهربائية وماسح حراري ليزري ومكبرات صوت وجهازي إسقاط ومراوح جدارية وأجهزة راوتر وأسلاك كهربائية وأسطوانات غاز) .

تم تسليم المسروقات المستردة إلى مدراء المدارس أصولاً وتنظيم الضبط اللازم وإحالتهم إلى القضاء المختص.