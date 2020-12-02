مديرة الصحة المدرسية : 1056 إصابة بكورونا في مدارس القطر و6 وفيات

كشفت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية، الدكتورة هتون طواشي، ان “عدد الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا” منذ بدء العام الدراسي حتى تاريخه بين صفوف الطلاب والكوادر التدريسية وصل إلى 1056 حالة”.



وقال “الطواشي” إن “وفيات فيروس كورونا بين الكوادر التدريسية بلغت 6 وفيات موزعة على نحو: حالتي وفاة في حلب، ووفاة واحدة في كل من دمشق، وريفها، وحمص، واللاذقية، منذ بدء العام الدراسي”.



وأوضحت “طواشي” أن “الإحصائيات الأسبوعية أظهرت زيادة بعدد الإصابات، إلا أن هناك محافظات تسجل زيادة أعلى من غيرها في الوقت الحالي كالسويداء، وحمص، وحماه، ودرعا”.



ولفتت “طواشي” إلى أن “محافظة ريف دمشق شهدت الشهر الفائت زيادة كبيرة بعدد الإصابات بفيروس “كورونا” في مدراسها، إلا أنها حالياً تشهد انخفاضاً في النسبة عما سبق”.



وبينت “طواشي” أن “مجموع الإصابات المسجلة منذ بدء العام الدراسي، والذي يبلغ 1056، يتوزع ما بين 500 إصابة في صفوف الطلاب، و556 بين المعلمين والمدرسين والإداريين وكوادر الصحة المدرسية.



وتابعت أنه “بلغت حالات الشفاء “452 حالة بين الطلاب والمعلمين”، مشيرة إلى أنهم “عادوا إلى الدوام بعد شفائهم بشكل طبيعي”.



وأضافت الدكتورة “طواشي” أن “المطمئن في النسب أن الأكثرية من الإصابات لم يحتاجوا إلى الدخول للمستشفيات، واعتمدوا على العلاج المنزلي، كون الأعراض خفيفة بالمجمل”.



وذكرت “طواشي” أنه “أغلقت الأسبوع الماضي مدرسة بمحافظة السويداء التي سجلت 12 إصابة فيها، ويتبع هذا الإجراء وفقاً للبروتوكول الصحفي في حال وصل إجمالي عدد الحالات إلى 5% من مجمل عدد الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدرسة”.



وأردفت أن “المدرسة المغلقة لم تصل فيها النسبة إلى 5%، لكن معظم المدرسين أصيبوا بالفيروس، واضطروا إلى طلب إجازات، ولهذا أغلقت المدرسة حتى نهاية الأسبوع الجاري”.



وأكد الدكتورة “طواشي” على ضرورة “التقيد بالإجراءات الاحترازية، كاستخدام الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة، إضافة إلى غسل اليدين بشكل متكرر، لنحمي أطفالنا وعائلاتنا من الإصابة

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