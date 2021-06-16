مدير منشأة دواجن يتوقع أن يصل سعر طبق البيض إلى 10 آلاف ليرة

تسجل أسعار البيض في أسواق اللاذقية ارتفاعاً كبيراً مقارنة بفترات سابقة، ليصل سعر البيضة للمرة الأولى إلى 275 ليرة بعد أشهر من استقرار سعرها بحدود 200 ليرة، ليباع الطبق 30 بيضة بسعر 8000 ليرة.



وبحسب النشرة السعرية الصادرة الأحد الماضي عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، فقد سجل سعر البيض 8000 آلاف ليرة للطبق الكبير 30 بيضة زنة 1801 غرام، و7900 ليرة للطبق الكبير زنة 1650 – 1800 غرام، و7800 ليرة للطبق المتوسط بوزن 1500 – 1650 غرام، و7700 ليرة للطبق الصغير المحدد وفق النشرة بوزن 1130 – 1500 غرام، في حين أن الطبق الباكوري بوزن أقل من 1230 غرام يباع بسعر 7600 ليرة بالنشرة التموينية.



وذكر عدد من المواطنين بأن معظم الباعة لا يلتزمون ببيع البيض حسب الوزن، وإنما يحددون السعر الأعلى وفق نشرة التموين ويبيعون جميع الأوزان وفقها لتحدد حالياً بسعر 275 ليرة للبيضة في السوق عموماً.



مدير منشأة الدواجن في اللاذقية باسم حسن، أكد ارتفاع سعر البيض في الفترة الحالية، معيداً السبب إلى مبدأ توازن العرض والطلب، إذ زاد الطلب على البيض ما أدى لزيادة سعره.



وأضاف حسن: إن قلة العرض في السوق بالنسبة للبيض تعود لأحد أمرين، إما تراجع عدد من المربين عن التربية في الفترة الحالية وبالتالي قلة الإنتاج، أو لعدم ضخ البيض المُنتج في السوق المحلي وتسويقه بطرق أخرى.



وأشار مدير منشأة الدواجن إلى أن انخفاض سعر الفروج لا يرتبط بسعر البيض، وبالتالي لا علاقة لانخفاض سعر البيض بالتزامن مع انخفاض سعر الفروج، قائلاً: إن تراجع سعر الفروج يعود لتوقف عدد من المربين عن التربية بسبب تعرضهم لخسارة نحو ألفي ليرة في كل كيلو فروج، منوهاً بأنه من المتوقع أن يصل سعر طبق البيض خلال الفترة المقبلة إلى 10 آلاف ليرة في حال تراجع عرض المادة بشكل أكبر في السوق.



وذكر حسن أن تكلفة إنتاج البيضة في المنشأة نحو 220 ليرة، لافتاً إلى أن مبيع الطبق في صالات المنشأة 7700 ليرة بأقل من سعر السوق بشكل عام.



وبيّن أن الإنتاج اليومي للمنشأة من البيض حالياً نحو 40 ألف بيضة، في حين كان الشهر الماضي 52 ألف بيضة، منوهاً بمبيعات المنشأة خلال شهر أيار الفائت والتي بلغت 278 مليون ليرة لإجمالي الإنتاج المقدر 1.6 مليون بيضة.



ولفت حسن إلى وجود 4 أفواج من الفراخ في المنشأة خلال الفترة الحالية، منها فوجان رعاية وفوجان بيّاض منتج.



فيما يخص الصعوبات، قال حسن: إن المنشأة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الذي يعد مشكلة عامة وليست في اللاذقية فقط، لافتاً إلى أن عملية توليد الكهرباء في ظل التقنين يكلف نحو 11 مليون ليرة شهرياً، جراء انقطاع التيار وفق نظام تقنين إما 4 ساعات قطع وساعتي وصل أو 4 ساعات ونصف قطع وساعة ونصف الساعة وصل فقط على مدار اليوم.



الوطن