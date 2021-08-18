مدير مشفى المواساة: 20% نسبة ارتفاع الإصابات بكورونا

قال الدكتور عصام زكريا الأمين مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق أن البلاد ليست بمنأى عن ذروة رابعة من فيروسكورونا، مؤكدا أن الإصابات المسجلة والمراجعة للمشفى زادت بنسبة 20% خلال الشهر الجاري.



وأضاف الأمين في حديث نقلته “سانا”، “أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والمراجعة لقسم الإسعاف والمقبولة في المشفى ازداد بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع الحالات المسجلة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين واللذين شهدا انخفاضاً ملحوظاً في المنحى الوبائي للفيروس.”



وأوضح الأمين “يوجد حالياً في غرف العزل والعناية المركزة بالمشفى 22 حالة مثبتة وتتم مراقبة المنحى الوبائي للفيروس بشكل ساعي لاتخاذ كل الاستعدادات اللازمة في حال حدوث أي طارئ كما جرى في الذروة الثالثة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين حيث بلغ عدد الحالات المقبولة في المشفى نحو 70 حالة وسطياً”.



وأكد الأمين أننا “لسنا بمنأى عن الدخول في ذروة رابعة وإن أخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة واجب، يجب عدم الاستهتار به”.



وشجع الأمين “على أخذ اللقاح المضاد للفيروس والذي يقي من الإصابات الشديدة والحرجة حيث يزداد عدد الذين يدخلون غرف العناية المركزة من غير الملقحين أكثر بـ 25 مرة مقارنة مع الملقحين أي أن الحالات الحرجة والوفيات تكون أكثر بـ 25 مرة عند الذين لم يأخذوا اللقاح مقارنة مع الملقحين”.



وأكد مدير المشفى أن اللقاحات المضادة لكورونا والتي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية تغطي جميع الطفرات الحالية بما فيها متحور (دلتا) كما أن المقاربة العلاجية نفسها فيما يخص نوع المتحور الفيروسي.



وحول إعطاء اللقاح ضد كورونا للكوادر الصحية أوضح الأمين أنه تم تطعيم نحو 2300 من الكوادر الصحية بمشفى المواساة والمشافي الجامعية الأخرى (البيروني والتوليد وجراحة القلب والأطفال) مشيراً إلى أن عملية التطعيم شملت أيضاً طلاب كلية الطب بجامعة دمشق الراغبين بذلك.



يذكر أن وزارة الصحة أعلنت تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس يوم الثلاثاء مقابل 67 إصابة تم تسجيلها الاثنين، حيث بلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المسجلة في سوريا حتى الثلاثاء الفائت 26479 شفيت منها 22183 وتوفيت 1942 حالة.