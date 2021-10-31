مدير مستشفى المواساة يكشف سبب زيادة حالات الفطر المخاطي

كشف مدير مستشفى المواساة الجامعي في دمشق، الدكتور عصام الأمين، أسباب ازدياد حالات الفطر المخاطي العفني في المستشفى خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا في سوريا.



وعزا الأمين، ازدياد حالات الفطر المخاطي في المستشفى خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا إلى زيادة عدد المضعفين مناعيا نتيجة الإصابة بالفيروس أو تناول الكورتيزون لعلاج حالاته الشديدة والحرجة والذي يثبط بدوره المناعة.



وأوضح الأمين، أن الفطر المخاطي العفني الغازي لا يمكن أن يتحول إلى وباء فهو لا ينتقل من شخص لآخر بل ينجم عن التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات ويصيب فقط المضعفين مناعيا مثل مرضى السكري والإيدز والقصور الكلوي.



ووفق الدكتور الأمين، سجلت في المشفى خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا 11 حالة فطر مخاطي فيما سجل خلال الموجة الرابعة 20 حالة دون تسجيل أي وفاة حتى الآن عازيا تحول لون الجلد إلى أسود لدى المصابين إلى تخثر الدم.



وأشار إلى أن مشفى المواساة يعد المركز الأساسي لمعالجة الفطر الأسود ويستقبل حالات الفطر الأنفي الحجاجي الدماغي وهي الأشيع انتشارا بين حالات الفطر المخاطي وأبرز أعراضها اسوداد لون الجلد في الوجه يمتد إلى العين وقد ينتقل إلى الدماغ وله عدة أشكال رئوية وهضمية وجلدية.



وحول علاج المصابين، وضح مدير مستشفى المواساة، أنه يحتاج إلى فريق عمل متكامل من أطباء أنف أذن حنجرة وفي حال امتداده إلى الدماغ يحتاج أطباء جراحة عصبية، مضيفا إن هذه الحالات تستدعي أيضا مقاربة دوائية للعلاج من قبل أطباء الإنتانية والمناعة.



المصدر: "سانا"