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مدير مستشفى المواساة: المنحنى الوبائي بدأ بالتسطح منذ بداية عام 2021

أكد مدير الهيئة العامة لمستشفى المواساة الدكتور عصام الأمين أن الإصابات بفيروس كورونا أخذت بالتراجع منذ بداية العام الحالي 2021 مضيفا أن “المنحنى الوبائي بدأ بالتسطح منذ بداية الشهر الأول، واستمر بالانخفاض مع بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 60 %”.

وتابع الأمين أن “الحديث عن الأرقام يبدأ عند الحالات التي تقوم بمراجعة المستشفى وهي الحالات الحرجة والخطرة، وأما الحالات التي تشكل 85 % من مجمل الإصابات فهي المتوسطة والخفيفة وليس هناك رقم دقيق حول ذلك”.

وأشار إلى أن “المستشفى كان قام بتجهيز عدد كبير من الأسرة لإستقبال المصابين بفيروس كو*رو*نا”، مضيفاً أنه “تم تخفيض عددها لأكثر من 50 % تسايراً مع المنحني الوبائي لتخدم الـ35 شعبة تخصصية آخرى متواجدة ضمن المستشفى”.

 



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