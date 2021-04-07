مدير مستشفى المجتهد: استقرار عدد المراجعين بأعراض كورونا

أكد مدير الهيئة العامة لمستشفى دمشق “المجتهد” الدكتور أحمد عباس استقرار عدد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا التي تراجع المشفى منذ بداية نيسان الجاري.



وأشار عباس الى أن “أسرة العناية الإسعافية لا تزال مشغولة بنسبة مئة بالمئة”.وذكر عباس أن “عدد المراجعين بشكوى أعراض مشتبهة يتراوح يومياً بين 25 و32 مراجعا وعدد المرضى بأقسام العزل 61 مريضاً منهم 16 مريضاً في العناية المشددة”.



وبين عباس أن “الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 59 سرير عزل و12 سرير عناية عامة إضافة إلى 4 أسرة عناية إسعافيه مشغولة بنسبة مئة بالمئة”.



ولفت عباس إلى أن “المستشفى يعاني أحيانا من ضغط كبير يعود إلى عدم قبول بعض الأسر نقل مريضهم إلى مشافي محافظات أخرى قريبة واستبعادهم خيار المشافي الخاصة بسبب تكاليفها”.



وذكر عباس أن الحالات التي تراجع المشفى معظمها شديدة إضافة إلى حالات متوسطة بأعراض صدرية وهضمية ونقص أكسجة.



وأوضح عباس أنه “لم يشاهد سريرياً حالات نقص أو فقدان في السمع فيما سجلت مضاعفات أخرى كالخثارات الوريدية والمحيطية ونقص في تروية الأطراف”.



ونبه عباس أن المراجعة المتأخرة للمستشفى للمريض بعد العلاج المنزلي يتسبب ببعض الأحيان في فقدان حياة المريض أو تأخر الشفاء وعدم التجاوب مع الأدوية.يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت ١٩٥٢٦ إصابة شفيت منها ١٣٣١٦ حالة.





سانا