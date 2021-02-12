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مدير مخبز “مشروع دمر” يحتجز مدنيين داخل الفرن، ومخابز دمشق تعلّق: تصرفٌ غير مسؤول

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر إقفال الباب على أشخاص ينتظرون دورهم للحصول على مخصصاتهم من الخبز، بأمر من مدير الفرن وذلك في مخبز مشروع دمر في ريف دمشق.

وأظهر مقطع الفيديو تم تصويره من داخل الفرن، إقفال الباب على الأشخاص ومنعهم من الخروج إلى أن يأخذوا مخصصاتهم، الأمر الذي يمكن أن يطول لساعات، حيث لاقى هذا الفيديو حالة غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن طريقة التعامل هذه هي طريقة “وضيعة”، ونقلت صفحة “مشروع دمر” عن أحد العاملين في المخبز أن إقفال الباب على الأشخاص جاء بأوامر من إدارة المخبز.

وعلّق مدير المخابز في دمشق نائل اسمندر، على ما حدث بالقول: “يوجد وقت محدد لإغلاق الفرن وجميع المواطنين الموجودين في الخارج ينتظرون الدخول للحصول على الخبز، في حين أن كمية محددة من الخبز توجد في الفرن، لكن هذا التصرف الذي صدر عن مدير الفرن هو تصرف طائش وغير مسؤول” مؤكداً أنه سيتم إقالته على الفور، مضيفاً “أن الشكاوى على مخبز مشروع دمر أصبحت كثيرة”، معرباً عن اعتذاره لكل شخص تعرّض لهذا الموقف 

 


اثر برس