مدير محروقات ريف دمشق يؤكد: توزيع نصف نسبة مازوت التدفئة.. ومتفائلون بكميات أفضل

بين مدير شركة محروقات ريف دمشق منصور طه أنه قد تم البدأ بتاريخ 15/8/2021 توزيع مازوت التدفئة وتم تخصيص 25 في المئة من مخصصات كل محافظة عن طريق شركة المحروقات لتأمين قطاع التدفئة.



وأكد طه أن عدد البطاقات المستحقة في ريف دمشق لجميع المواطنين حوالي 700 ألف بطاقة، علماً أن عدد البطاقات المفعلة المسجلة على مازوت التدفئة حوالي 650 ألف بطاقة و تم حالياً منذ بدء التوزيع إلى الآن توزيع أكثر من 50 في المئة من البطاقات.



ولفت مدير محروقات ريف دمشق إلى أنه قد تم التوجيه بدايةً إلى المناطق الباردة “جبل الشيخ، الزبداني، النبك وضواحيها”، حيث تم تنفيذ حوالي من 70 الى 80 في المئة من النسبة، أما في المنطقة الداخلية من الريف فقد تم تنفيذ من 20 إلى 25 في المئة.



ووعد طه أنه خلال الشهرين القادمين وحسب الكميات المخصصة حالياً “سنكون انتهينا من الدفعة الاولى كاملةً لريف دمشق”.



وبالنسبة إلى توزيع الدفعة الثانية، قال طه إنه “يتم بتوجيه وهو مربوط بانتهاء الدفعة الأولى، نحاول التسريع من الدفعة الأولى و من الممكن أن يتم فتح الدفعة الثانية وتحديد كميتها قبل نهاية شهر 12 ومتفائلين بكمية أحسن”.



وبمتابعة مع المحافظ، تتم متابعة كل المناطق الذي يرد منها شكاوي ويتم تزويدها وسينحرم أو يلغى ترخيص أي معتمد يرفض إيصال المادة إلى المنازل وبالنسبة لشكاوى نقص الكيل فهي قليلة، كما يتابع التموين الأمر بكل منطقة، حسب قول مدير محروقات ريف دمشق.