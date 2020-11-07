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مدير في النفط يطمئن المواطنين: وضع الغاز مستقر

بين مدير في وزارة النفط والثروة المعدنية  أن وضع الغاز مستقر حالياً ويتم التوزيع بحسب الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً للأفضل، والتحسن مرتبط بزيادة التوريدات.واوضح أن ما يتم توزيعه حالياً بحدود ١٠٠ ألف أسطوانة بشكل يومي لكافة المحافظات.وعن دور غلاء المشتقات النفطية مؤخراً بتنشيط السوق السوداء

لفت المدير إلى أنه بعد غلاء البنزين والمازوت أصبح هناك فارق كبير بين السعر المدعوم وغير المدعوم خصوصاً بالنسبة للمازوت، وكان لهذا الارتفاع الأثر الأكبر على موضوع النقل والذي استغله بعض أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق مكاسب كبيرة، مشيراً إلى أنه دائماً عندما يكون هناك فرق واضح بين السعرين يفتح الباب للتلاعب ويؤدي إلى تنشيط السوق السوداء .

وعن وضع المخازين أكد المدير أن المخازين حالياً جيدة و مستقرة ويتم تلبية الاحتياجات وفق الإمكانات الموجودة و المتاحة ووفق الإنتاج الحالي للمصافي .

 



رامز محفوظ