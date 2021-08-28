تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا
إطلاق نار من قبل مسلحين في درعا يتسبب في إصابة مدنيين
النار تعرقل تنفيذ اتفاق درعا... مؤقتاً
الميليشيات تحاول إفشال اتفاق التسوية في درعا
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب سفيرها
الخارجية ترفض افتتاح “ممثلية للإدارة الذاتية ” لدى سويسرا
لقاء سوري ــ عراقي ــ تركي مرتقب... ماذا سيبحث؟
روسيا تعلن إجراء مناورات بحرية مع إيران والصين في منطقة الخليج

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان : لم يتم فصل أي من المتأخرين عن الاكتتاب أو السداد خلال فترة الأزمة

بين مدير عام المؤسسة العامة للإسكان مازن اللحام قائلاً : قمنا اليوم بجولة في مركز خدمات المواطن في المزة والذي يقدم اليوم  30 خدمة للمواطنين، ونلحظ بعض التأخير أحياناً نتيجة نقص بعض الأوراق الثبوتية للمواطن

وقد تعثر مشروع معرونة خلال الفترة الماضية نتيجة وضع المنطقة، وحالياً يعتبر هذا المشروع من أولويات المؤسسة 
ونعمل حالياً في مشروع معرونة على شق الطرق وإنجاز البنية التحتية وتأمين مياه الشرب والصرف الصحي، والجزيرة الأولى أصبحت جاهزة تقريباً وهي تغطي عدد المكتتبين على المشروع

ولم يتم فصل أي من المتأخرين عن الاكتتاب أو السداد خلال فترة الأزمة 
و حالياً يتم فصل كل متأخر عن السداد أو الاكتتاب لسنتين متتاليتين في مشاريع السكن العمالي أو 3 سنوات في مشاريع المؤسسة الأخرى 

وفي حال تأخر المكتتب لمدد بسيطة كأسبوعين أو شهر مثلاً نعمل على تأخير أو إزاحة دوره ولكن دون الفصل

كما نعمل على تطبيق خطة المؤسسة منذ عام 2017 بتنفيذ والإنتهاء من كل الالتزامات والمشاريع خلال سبع سنوات

 


نينار اف ام