مدير عام المؤسسة العامة للإسكان : لم يتم فصل أي من المتأخرين عن الاكتتاب أو السداد خلال فترة الأزمة

بين مدير عام المؤسسة العامة للإسكان مازن اللحام قائلاً : قمنا اليوم بجولة في مركز خدمات المواطن في المزة والذي يقدم اليوم 30 خدمة للمواطنين، ونلحظ بعض التأخير أحياناً نتيجة نقص بعض الأوراق الثبوتية للمواطن



وقد تعثر مشروع معرونة خلال الفترة الماضية نتيجة وضع المنطقة، وحالياً يعتبر هذا المشروع من أولويات المؤسسة

ونعمل حالياً في مشروع معرونة على شق الطرق وإنجاز البنية التحتية وتأمين مياه الشرب والصرف الصحي، والجزيرة الأولى أصبحت جاهزة تقريباً وهي تغطي عدد المكتتبين على المشروع



ولم يتم فصل أي من المتأخرين عن الاكتتاب أو السداد خلال فترة الأزمة

و حالياً يتم فصل كل متأخر عن السداد أو الاكتتاب لسنتين متتاليتين في مشاريع السكن العمالي أو 3 سنوات في مشاريع المؤسسة الأخرى



وفي حال تأخر المكتتب لمدد بسيطة كأسبوعين أو شهر مثلاً نعمل على تأخير أو إزاحة دوره ولكن دون الفصل



كما نعمل على تطبيق خطة المؤسسة منذ عام 2017 بتنفيذ والإنتهاء من كل الالتزامات والمشاريع خلال سبع سنوات



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