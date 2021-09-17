مدير عام السورية للتجارة زيت القطن المطروح بالصالات لا يسبب السرطان

نفى مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم عبر مايتم تداوله عن تسبب زيت القطن المطروح في الصالات بالأمراض والسرطانات، بسبب احتوائه على مادة “الجيسيبول”.



وقال نجم “الزيت من إنتاج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة، وتوزعه بمراكزها إضافة للمؤسسة الإجتماعية العسكرية ولصالات السورية للتجارة، وهي تقوم بتحليله وإنتاجه في معامل حلب وحمص وحماه، منذ عشرات السنين”.



وأضاف “نجم” أنه “بدأت المؤسسة بصالاتها في كافة المحافظات، بطرح مادة زيت القطن كبديل للزيوت النباتية بعد صعوبة تأمينها، لتغطية احتياجات السوق المحلية، بعد انقطاع زيوت دوار الشمس والذرة”.



وبدوره، قال مدير زيوت حماه عبد المجيد قلقة، لتلفزيون الخبر “تنتمي مادة الجيسيبول إلى عائلة الفينولات الطبيعية ويستخلص بصورة أساسية من نبات القطن وبذوره، وهي مادة تتفكك بالحرارة المرتفعة التي تصل لمئة درجة مئوية، أثناء عملية إنتاجه في المعامل”.



وأضاف: “الزيت مطابق للمواصفات السورية، ولم يردنا أي حالة تسمم سببها تناول الزيت، وهو زيت يعتبر أرخص من الزيوت الأخرى بـ 30 لـ 40 بالمئة”.



يذكر أن السورية للتجارة طرحت مادة زيت القطن النباتي في صالاتها، مع عودة معمل حماه للزيوت للعمل.



تلفزيون الخبر