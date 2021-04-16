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مدير جهاز أمن الدولة الروسي: سوريا نجحت في ضرب “داعش” وتقويض إمكانياته

أكد مدير جهاز أمن الدولة الفيدرالي الروسي إلكسندر بورتنيكوف أن سوريا نجحت في ضرب تنظيم “داعش” الإرهابي وتقويض إمكانياته القتالية وتم تدمير هيكله التنظيمي فيها وانقطعت قنوات دعمه بالموارد المادية.

وقال بورتنيكوف: إن الهزائم المتلاحقة التي تعرض لها تنظيما “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين وانحسار مواقعهما في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى حقيقة أن تركيز متزعمي هذه التنظيمات بدأ يتحول تدريجياً نحو دول جنوب شرق ووسط آسيا وفي الوقت نفسه يتزايد اهتمامهم بأفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الخميس في بطرسبورغ.