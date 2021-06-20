مدير النقل في اللاذقية يفسر سبب نقل مكتبه للباب الرئيسي

في حادثة من النادر مشاهدتها في القطاعات العامة والخاصة على حد سواء، قام المهندس محمد علي ديب مدير النقل في اللاذقية بنقل مكتبه إلى أمام الباب الرئيسي للمديرية، لحل مشاكل المراجعين.



وقال ديب: منذ الأسبوع الماضي، نقلت مكان عملي إلى مدخل مديرية النقل، حيث أتواجد يومياً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر بهدف مساعدة المواطنين المراجعين للمديرية.



وأضاف ديب: وجودي عند باب المديرية مكّنني من حل معظم المشاكل التي كانت تعترض المواطنين وذلك عبر قيام المراجع بالتوجه مباشرة الى مكتبي المكشوف والموجود أمام مرأى الجميع، مشيراً إلى أن عدد من المواطنين كانوا يستصعبون الذهاب إلى مكتب الإدارة للشكوى عند مواجهتم لأي صعوبات أو عراقيل.



وأردف: اختصرنا على المواطن التوجه إلى مكتب المدير وقمنا بوضع المكتب على الباب حتى يتمكن جميع المراجعين من مشاهدتنا.



وأوضح ديب أنه يومياً يساعد أكثر 100 مواطن مراجع من دون أن يستعين بمعقب معاملات لإنجاز معاملته ويتعرض من قبله للإبتزاز، ناهيك عن قمع ظاهرة انتشار السماسمرة بعد تفعيل ميزة الدفع الإلكتروني المتعلقة برسم المركبات، خاصة أن المصارف العامة ليس لديها إمكانية تفعيل هذه الميزة بسبب إمتلاكها لـ”سيرفرات” قديمة.



باسل يوسف