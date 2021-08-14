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مدير المواساة: إصابات (كورونا) ازدادت 15 بالمئة.. وحالياً يوجد 18 مصاباً في المشفى

أكد المدير العام لمشفى المواساة الجامعي عصام الأمين، أن عدد حالات القبول «كورونا» الشديدة والحرجة التي تراجع المشفى حالياً في غرف العزل أو العناية المركزة ازدادت بنسبة 15 بالمئة خلال أسبوع، مشيراً إلى استقبال المشفى لـ 4 حالات يوميا. 

وبين الأمين وجود 18 مصاباً بالفيروس ضمن غرف العزل والعناية المشددة مقارنة مع أكثر من 70 حالة خلال الذروة الثالثة، مشيرا إلى ان المشفى تراقب واقع المنحنى الوبائي، وجاهزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع زيادة عدد الغرف ورفع وتيرة التجهيز حسب واقع الأعداد.وقال مدير عام المواساة: لسنا بمنأى عن احتمالية الدخول بذروة رابعة لذلك لابد من التشدد بالإجراءات المتخذة، على صعيد ارتداء الكمامة والتباعد قدر الإمكان، مطمئنا أن اللقاحات تغطي جميع الطفرات الموجودة على اختلافها.

 


الوطن