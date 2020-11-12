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مدير التسويق في اتحاد الفلاحين: 9700 طن قطن مُسوّق حتى الآن

كشف مدير التسويق في اتحاد الفلاحين خطار عماد  عن تدني كميات تسويق القطن هذا العام، حيث بلغت الكميات المسوّقة 9700 طن حتى الآن، علماً أنه من المتوقع أن يكون الإجمالي من كميات القطن 74 ألف طن لنهاية الموسم.

وأرجع خطار أسباب ذلك الانخفاض الهائل إلى وجود مناطق غير آمنة، حيث إنه لا يوجد تسويق للقطن من الحسكة التي تعدّ المسوق الأول للمحصول سنوياً، إضافة إلى بعض المناطق الخارجة عن السيطرة في محافظة دير الزور.
وأضاف خطار: إنه بالنسبة لتأمين مستلزمات التسويق كلها مؤمّنة ولا يوجد لدينا أي إشكالية بهذا الخصوص.

وحول محصول الزيتون بيّن أنه كان من المتوقع أن يكون إنتاج الزيتون لهذا العام بحدود 800 ألف طن، لكن نتيجة الظروف والحرائق لا يمكن تقدير كميات الإنتاج.

 


هناء غانم