مدير أوقاف اللاذقية يوضح حكم لقاح كورونا وتحليل pcr في الصيام

أكد مدير الأوقاف في اللاذقية الشيخ محمد عليو أن التحليل المخبري الخاص بفيروس كورونا PCR إضافة إلى لقاح كو.ر.و.نا لا يُفسدان الصيام.

وقال الشيخ عليو: إن موضوع العلاج إذا لم يكن فيه غذاء للجسم فهو إن شاء الله غير مفطر، ولا علاقة له بالإفطار أبداً.



وحول أخذ اللقاح أو إجراء التحليل ضمن النهار في شهر رمضان، أوضح عليو أن لقاح كورونا والتحليل الخاص بالكشف عن الفيروس، لا يوجد فيهما غذاء للصائم يقويه على أداء الطاعة وبذلك لا تعد من المفطرات.



وأكد مدير أوقاف اللاذقية بالقول: أنا مسؤول عن هذه الفتوى إن شاء الله.





الوطن